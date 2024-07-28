龍七公：破除外間謠言 發展新質生產

今屆「三中全會」備受關注，主要是中國面對外部以美國為首的經濟打壓，以及近兩年國內經濟調整下，中共中央會有甚麼政策面對挑戰。有外媒認為，會議未提出解決經濟問題的具體方案。但作為執政黨的中央委員會會議，着重的是政策的方向性，而不是政策的具體性。是次三中全會的核心是審議通過《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（簡稱「決定」），筆者認為需要從全面深化改革和推進中國式現代化，細味其發展方向，同時思考香港需要做些甚麼。

從文字的關係來看，「推進中國式現代化」是目的，「全面深化改革」是手段，那麼，甚麼需要深化改革？「決定」指出7個方向，包括構建高水平社會主義市場經濟體制、發展全過程人民民主、建設社會主義文化強國、提高人民生活品質、建設美麗中國、建設更高水平平安中國、創新和改進領導方式和執政方式。因為內容太多，筆者集中從大家最關注的經濟發展角度，看是次三中全會的「決定」。

過去一段時間，不少外媒一直在鼓吹內地有所謂「國進民退」來看中國經濟發展，也有媒體過於強調內地的本地消費作用，甚至造謠指內地會進一步「鎖國」。但三中全會提出要構建高水平的社會主義市場經濟體制，並強調了經濟體制改革的重要性。是次「決定」再次重申堅持和落實「兩個毫不動搖」，即毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖地鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展。而構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局基本不變，而且「決定」指出，要在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。也就是說，即使面對國外挑戰和國內的經濟調整，中共中央重申對經濟發展的基本政策一直未變，改革開放更要進一步提高，再次打破外間的流言。

另一種流言是認為內地面對經濟放緩會放鬆環境治理，但是次「決定」重申「中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，必須完善生態文明制度體系，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，積極應對氣候變化」，包括完善生態文明基礎體制、健全生態環境治理體系和健全綠色低碳發展機制等。

企業研發 嚴重不足 香港要怎樣掌握國家發展大局呢？是次「決定」提到「因地制宜發展新質生產力體制機制」，香港也需要在原來優勢的基礎上，思考香港發展哪些新質生產力，並補充相關的短板。筆者剛參與的一個研討會中，清華大學學者指出，香港專利申請量過低，研發開支佔GDP也一直過低（1.07%），與體量相似的以色列（5%以上）根本不可同日而語，在全國（2.54%）中也只等同山西省的水平，名列末端，企業研發嚴重不足。是香港欠缺研發人才？還是很多企業還停留在「High Tech揩嘢」這一類不思進取的想法？這是香港社會需要反省的。