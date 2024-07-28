笑看天下：從日本求解禁水產說起

中國外長王毅趁喺老撾出席東亞合作系列外長會期間，展開多場場邊外交活動，其中與日本外相上川陽子會面時直言，當前中日關係處於不進則退關鍵階段，希望雙方相向而行，加強互利合作，妥善管控分歧。上川陽子則要求中方立即撤銷因核污水排海而限制日本水產品進口，對中國喺日本周邊軍事活動活躍以及圍繞南海問題表示嚴重關切。

無獨有偶，王毅日前喺北京會見日本自民黨總務會長森山裕，時隔6年再次訪華嘅森山裕，要求中方立即撤銷因應福島核污水排海而暫停進口日本水產品的措施，以及恢復日本產牛肉對華出口。

上川陽子和森山裕均要求中國解禁日本水產進口，可見中國自去年8月全面禁止日本水產進口中國，未夠一年日本已嗌晒救命，否則日本政壇重量級人物，何以見到王毅，均不約而同要求中國恢復進口日本水產？中國海關總署當時發布的公告稱，此舉是為全面防範日本福島「核污染水」排海對食品安全造成的放射性污染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全。日本要求中國恢復進口日本水產，其實只要日本停止排放核污水落海，相信中國不難會對日本水產解禁。

日本今年2月發表的2023年經濟增長數據顯示，去年日本經濟的名義增長率攀升至5.7%的高水平，而德國的實際增長率雖然是負0.3%，但由於物價上漲的推動，其名義增長率高達6.3%。至此，日本的GDP被德國超越，在世界經濟中的排名由第3位降至第4位，你話日本政府唔擔心就呃人！何況日本人口老化問題相當嚴重，據官方統計，65歲以上的高齡犯罪人數於20年間激增4倍，主要係偷竊，想唔到長者在日本「壽則多賊」！