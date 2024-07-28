撥亂反正：烏急求和遇上慢郎中

早前模擬了烏克蘭「戲子」總統澤連斯基與美國前總統「狂人」特朗普的絕密對話，內容純屬虛構，但離現實估計亦不遠。雖然現任美國總統拜登已退選，換上較年輕及有活力的副總統賀錦麗出戰，惟特朗普的選情仍被看高一線。與俄羅斯總統普京關係良好的特氏，講過會在當選後立即終止俄烏戰事，方法很可能就是停止援助烏軍，其副手萬斯更直言不關心正在烏克蘭發生的事，澤連斯基怎能不心慌？

因此，之前已在國內立法明文禁止與俄談判的澤連斯基，突然表示不排除跟俄方商討如何結束戰爭。曾跟隨美西方批評中國暗撐俄軍的烏克蘭外長庫列巴，亦突然於日前訪華，並聲稱中國可以在推動結束俄烏戰事發揮重要作用。可見在美國大選逐步逼近下，烏克蘭正急於議和。而求助於與俄友好、但同時堅持領土完整原則的中國，可能已是烏方眼前最好、唯一的選擇，總不能叫澤連斯基直接致電普京認輸及割地求和吧！

然而，雖然中國一直將勸和促談掛在口邊，但和事老從來都不易做，首先要勸服俄烏雙方都作出一定讓步，而期間美西方一定會從中攪局，指控中方偏幫俄國，出賣烏克蘭的領土主權和人民利益，以免中國進一步擴大在歐洲以至全球的影響力。

故此，中方也絕對不會心急，外長王毅與庫列巴會面後表明，雖然俄烏雙方最近都展現出談判的意願，但可達致和平的條件仍未成熟。庫列巴剛離開中國，王毅便趁出席在老撾舉行的東盟會議與俄羅斯外長拉夫羅夫會面，以示中國不會偏袒任何一方。此外，中方宣布再度派出歐亞事務特別代表李輝，就烏克蘭危機開展第4輪穿梭外交，行程包括巴西、南非和印尼，遊花園遊足整個地球，高招！