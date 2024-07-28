冰鑑春秋：台灣的民粹政治學

台中市長盧秀燕在颱風格美來臨前夕訪美，結果原定10天的行程，卻僅僅下機停留5小時後便戛然而止，趕回台中坐鎮指揮救災。果然綠營對此大肆抨擊，新北市議員卓冠廷狠嗆「本年度作秀王就是盧秀燕」，說盧徹夜未眠就是調時差，清晨5點通知記者在機場開記者會，全部人只為了去守盧秀燕回來，根本是在干擾防災，認為這是早就寫好的劇本，目的就是造神。

綠委陳亭妃則質疑盧秀燕早知颱風要來，這樣做根本是一石二鳥，先在拜登宣布退選前夕，全球關注美國動向時，蹭一波訪美行程引發話題，然後再快閃回台再次成為媒體矚目焦點，一次刷兩波新聞熱度，說穿了就是為選總統鋪排。但這些陰謀論刻意忽略掉基本的事實，那就是盧秀燕訪美的行程是數月前就敲定的，當時誰也不知道颱風會來，更不會知道拜登會退選。而盧出發前，當時的氣象預測認為台灣北部有可能遭受颱風格美侵襲，位於中部的台中市並未在暴風圈範圍內，當時甚至認為不會停班停課，實際上沒有更改行程的必要。

只是，盧秀燕深諳台灣的「民粹政治學」，在美國時發現氣象預測出現變化，台中很可能被暴風籠罩，所以當機立斷返台。結果顯示判斷正確，加上南部災情遠比中部嚴重，不到半天，所有的媒體焦點都轉移到高雄，對盧的批評便不了了之。

現代有太多的方式可以遠端聯繫指揮，除非災情異常嚴重，首長實在沒必要硬是被綁死在災害指揮中心，從另一個角度來說，這樣的做法才是作秀。可是沒辦法，台灣就是如此民粹的地方，民眾不看實際的成效，只喜歡看政治人物的表演。有朝一日，台灣民眾能真正理性客觀的評價政治人物，才開始有資格稱為民主社會。