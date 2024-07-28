橫眉冷看：遇刺案疑點未解

美國共和黨總統候選人特朗普的遇刺案，雖然已過去約半個月，他也只受了輕傷而已，但此事尚未終了，部分共和黨國會議員窮追不捨，愈揭似乎黑幕愈多，難免讓人疑竇叢生。

槍擊案發生在7月13日，據說在同一天，現任總統拜登的夫人吉爾舉辦宴會，邀請約400個嘉賓到場，保安工作由聯邦特勤局負責，當局派出的成員共12人。當天，特朗普在賓夕凡尼亞州舉行集會，到場群眾約一萬人，你知道特勤局派出多少人去維持治安嗎？答案是3人。正因為特勤人員嚴重不足，要請求賓州警方協助，但普通警察應付恐襲事件，專業程度遠不如特勤人員，特勤局此舉，似乎是有意讓特朗普暴露於危險之中？

特朗普是前任總統，如今捲土重來，隨時會再度成為白宮之主，如此一個重要人物，他所受到的保護，竟然遠不如第一夫人，此事讓旁人看來，不得不懷疑內中是否藏有「貓膩」。行刺事件之後，美國官方和主要媒體極力帶風向，說槍手只是業餘者，並非職業殺手。然而，射擊點與特朗普所處位置，相距一百多米，而當日射傷耳朵的一槍，按原本路線，是幾乎可以正中眉心、讓特朗普即時斃命的。幸而此君福大命大，子彈射來時，他恰巧在搖頭晃腦，陰差陽錯之下，才避過了這番死劫。槍手在現場被擊斃，死無對證，餘下的故事大可以由官方隨意發揮，真相跟甘迺迪遇刺案一樣，可能永遠成謎。

假如美國當真存在深層政府，而此刻深層政府真想幹掉一人，此人最可能就是特朗普。正如俄羅斯總統普京所說，特氏的行事較難預測，既然難以預測，就無法完全受控，故深層政府不喜歡他，也是情理中事。