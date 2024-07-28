筆下風雲：最混亂的一屆奧運

法國巴黎奧運開幕，但安全依然成疑。就在揭幕禮前夕，法國國家鐵路公司（SNCF）表示，其高速鐵路系統被攻擊、縱火和破壞，導致交通系統受干擾，80萬乘客受阻，歐洲之星更有四分之一的列車需取消。一波未平一波又起，接着又到法國東部邊境、接近瑞士的巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場出事，接獲炸彈恐嚇，客運大樓需緊急疏散及關閉。

與之相比，之前因為環保原因，選手村不設冷氣、床板用紙片製造而引發怨聲載道，以至塞納河水質不達標，可能不適合比賽，都顯得微不足道。現在最怕是有恐怖襲擊，屆時必定死得人多。

別看法國政府聲稱已加強保安，特別是加緊解決恐怖組織ISIS-K襲擊的情報盲點，但百密都有一疏，何況孤狼恐襲已成主流，根本防不勝防，歐洲各國的保安也是以「豆腐渣」聞名。連美國特勤人員保護特朗普一人也不見得萬全，槍擊案依舊發生，法國保安有多可靠，大家心中有數。

事實上，今屆奧運在以巴戰爭陰霾下舉行，恐襲風險比近幾屆都高。尤其現今政治體育混為一談，奧委會拒絕俄羅斯選手參賽，卻對殺戮更多的以色列大開綠燈，早就引起非議。以色列總理內塔尼亞胡還一臉得色在美國國會大發偉論，將支持巴勒斯坦人士斥為「白癡」，益發挑動雙方仇恨。

1972年9月5日在西德慕尼黑舉行的奧運會，發生舉世震驚的慘劇，巴勒斯坦激進組織黑色九月，闖入選手村襲擊以色列代表團。營救過程中警察出現嚴重失誤，導致代表團11人全部死亡。事件曾被拍成電影，令人記憶猶新。歷史未必百分百重演，但在風高浪急、毫不太平的國際大環境下，今屆奧運能否順利落幕，只能祈求上帝保佑。