強詞有理：主動出擊

中國和俄羅斯轟炸機編隊日前在白令海空域進行聯合戰略巡航，再次觸動美國敏感神經，隨即與加拿大派出多架戰機跟蹤監視，華府政客更驚呼這是「前所未有的挑釁」。這就好笑了，美國軍機頻頻逼近中國領空被視為理所當然，而中國軍機一飛到白令海上空就成為「挑釁」，老美的雙重標準未免太赤裸裸了吧？

這次中俄轟炸機聯合戰略巡航，只是在國際空域進行，距離美國海岸最近時也有200海里，是名副其實的自由飛行。反觀去年美軍最少有100架次軍機抵近中國大陸和海南島領空，多數距離領海基線不足30海里；前年12月一架美軍P8A反潛巡邏機飛越台海時，距離大陸領海基線更不足13海里。大家說說看，到底誰挑釁誰？

老美之所以緊張兮兮，主要是因為中國軍機首次飛到白令海上空，即使與美國領空還有一段距離，也令他們如芒在背。長期以來，只有美國艦機在別人家門口耀武揚威，很少有外國艦機能夠抵近美國本土，老美因此形成一種霸權主義心態，我可以威脅你，你不可以威脅我。但中方就是不信邪，早前解放軍4艘軍艦在白令海域自由航行，這次中俄轟炸機又在白令海上空聯合巡航，就是想告訴老美：寇可往，我亦可往。

《孫子兵法》云：「不可勝者，守也；可勝者，攻也。守則不足，攻則有餘。善守者，藏於九地之下；善攻者，動於九天之上，故能自保而全勝也。」用今天的話說，不能戰勝敵人，就要做好防守；可以戰勝敵人，就要進攻。採取防守，是因為條件不充分；進攻敵人，是因為自己實力強大。所以善於防禦的人，隱蔽自己如同深藏在地下；善於進攻的人，如同神兵自天而降，這樣既能保全自己，又能獲得全面勝利。

過去常說「防守是最好的進攻」，其實以今天的觀點，進攻也許才是最好的防守。中方一直韜光養晦，採取守勢，那是因為自身實力還不夠強大，能忍則忍，能讓則讓；今天開始採取攻勢，化被動為主動，則是因為已有足夠實力和自信，不必再委曲求全，逆來順受。當然，中國並非想威脅和挑釁任何國家，只是想讓美國知道，不要逼人太甚，否則必遭反擊。畢竟今時不同往日，美國到處伸手，戰線拉得太長，早已力不從心，當其威脅別國的時候，本土可能也正受到別國威脅。