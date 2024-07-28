龍吟虎嘯：中美對抗到下個10年

美國駐華大使伯恩斯，最近發表了一篇反華講話，顛倒黑白地抹黑攻訐中國，用的還是賊喊捉賊、惡人先告狀那一套。

伯恩斯的觀點有四：一是美中合作的機會不復以往，這和中國的變化有關，他說，2024年的中國行為與以往完全不同，咄咄逼人。二是中國認為「東升西降」，這是錯誤所在；錯就錯在對日本、德國、歐盟、北約、美國的預測上，錯在中國沒有預料到歐洲會如此強烈地反對中國在俄烏戰爭中支持俄羅斯。三是他從1980年代以來一直觀察和參與美日關係，現在美日聯盟是有史以來最強大的；美國的國防開支增加，重振與菲律賓的聯盟。四是美中軍事衝突，對兩國和全世界都是災難性的，預計這樣的持續競爭和分歧會持續多年，直到下個10年。

中美關係這些年發生巨變，最根本的原因，是美國對華政策根本改變，對中國的發展又忌又恨，視為最大的戰略競爭對手，極力打壓。中國被迫反抗反擊，一貫橫行霸道的美國，對此絕對受不了，反指中國咄咄逼人。山姆大叔很健忘，新中國成立以來，對美國霸權欺凌從不屈服，何變之有？只不過，中國那時還貧弱，不夠強大，不能時時事事對美國的霸凌反擊到位，不得不韜光養晦。現在不同，對美國霸凌的反擊準確到位，針鋒相對，無不打到老美痛處，故老美驚呼咄咄逼人。

這些年世界的變化是「東升西降」，美國打壓中國倍感吃力，只能在歐亞印太拉攏盟友「一起上」。具體做法是把歐洲、北約、五眼聯盟、日本、南韓、菲律賓等，全部建構和設定成中國的敵人，挑撥離間，威逼利誘，拿他們當槍使；這些盟友的愚蠢、短視、無奈，令他們蒙受重大損失。

美國當然知道，今次遇到了史上最難打垮的對手，今後十幾年是關鍵期、決戰期，它會兇殘到底。中國再次到了最危險的時刻，更要冒着敵人的炮火前進！