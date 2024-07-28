坦言集：天下大變

國際政治的現況是，全球都在等待美國總統選舉的結果，着眼於前總統特朗普會否當選。總統拜登退選，少了一個民主黨肯定失敗的因素，但民主黨無論是誰人出戰，勝算亦不大，只能依賴美國政治裏反特朗普的勢力，會否團結組合起來。可是，反特朗普的勢力有多方多類，意識形態、政治取向都未必一致，它們不易拋下現有分歧以集合力量來打敗特朗普。

此外，民主黨的人選，從副總統賀錦麗以降，都無可作廣泛政治號召的人物。而反對特朗普的，又同時看到民主黨與共和黨根本上政策分別不大，他們選票可投給獨立候選人小羅拔‧甘迺迪，不過不會使後者有機會當選，只是作為抗議票。因而可能更多的人不投票，乾脆不管這場政治鬧劇，特朗普勝選的機會因此變得更大，各國政府也便多以特朗普當選來考慮美國外交政策會怎樣改變，它們可以怎樣應對。

烏克蘭戰爭解決的方法很簡單，特朗普只需把包袱朝歐盟甩下去，撒手不理，他仍可以搶盡媒體的光彩，出席和主持和談。但總的調子是放棄戰爭，或許還可加上向歐盟及俄羅斯要求戰爭支出的賠償，這些特朗普式的糾纏不會阻止停戰。

一旦停戰，原來美國與北約制訂的戰爭安排、步驟，乃至總的對俄羅斯、歐盟的戰略，便一下子被打破了，政治角力進入另一新的階段，重點便不是誰打贏烏克蘭戰爭，也未必在俄羅斯要求的吞併烏東4州，而是怎樣重新定位美歐、歐俄和美俄的戰略政治關係，以至歐洲各小國可怎樣在新格局中爭取和維護本身利益。歐洲形勢轉變，會顛覆原來的趨勢，更外溢影響全球的政局。特朗普當選可能便大大降低歐洲大戰的機率，改變歐洲與俄羅斯的命運，也免除烏克蘭滅國滅族之危機。

至於加薩之戰，以特朗普之力，應克服不了猶太復國主義的強橫，戰事多會堅持下去，由加薩巴勒斯坦演變為對以色列的全面戰爭，最終還是以任何一方的戰敗作結，對以色列與巴勒斯坦來說都可能是滅國。特朗普不會出兵，伊朗亦不直接參戰，只是以色列與地方武裝的劇鬥，但足以決定勝負。沒有美國直接參戰，以色列現有的力量是沒法不敗，敗則中東全域大變，由此特朗普不能不重定美國的中東戰略，中東在戰後內外因素都會變天了。特朗普一出，天下大變。