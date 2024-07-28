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古廟雜物起火 消防開喉撲熄
廟內一批枱櫈及雜物焚毀。（陳俊華攝）
【本報訊】昨日早上約7時半，牛頭角定安街大王殿古廟內疑有雜物起火冒煙，多名途人見狀，慌忙協助報案。消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄。期間，消防搜救隊出動協助救援，幸事故中無人受傷，至於起火原因及經過則有待進一步調查。
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