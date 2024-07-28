洗碗碟機疑短路 焚宅焗斃4鸚鵡

南亞3父女被救起 20住客落樓暫避 昨日凌晨，慈雲山沙田坳邨一中層單位突然失火，期間火勢猛烈，冒出大量濃煙，有大廈居民乍聞該單位傳來呼救聲，遂慌忙協助報案。消防趕至撲救，未幾把火勢撲熄，期間破門救出被困的南亞裔3父女，他們吸入濃煙不適需送院治理。消防在單位內發現4隻鸚鵡奄奄一息，經愛協人員了解後證實死亡。消防經初步調查後，相信單位內有洗碗碟機疑電線短路肇禍，事件沒有可疑。

現場為沙田坳邨順田樓一中層單位，昨日凌晨1時39分，上址單位廚房突然冒煙起火，有大廈居民乍聞單位內有人大呼救命，循聲查看後赫見發生火警，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，迅速破門入屋，先後救出49歲南亞裔男戶主及其兩名分別19及21歲女兒，同時出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄。

女傷者赤腳逃生 至於獲救的南亞裔3父女俱清醒，惟因吸入濃煙不適，需要戴上氧氣罩協助呼吸並由救護車送院治理。其中一名女傷者逃生時未及穿鞋，需要赤腳登乘救護車。

消防員在起火單位內發現4隻飼養的鸚鵡已奄奄一息，遂召來愛護動物協會派員到場，經了解後證實該4隻鸚鵡已經死亡，遂用籠檢走遺體，初步不排除牠們遭濃煙焗斃。消防經初步調查後，相信單位內有洗碗碟機疑電線短路引起火警，起火原因沒有可疑。火警期間，大廈約20名住客須自行疏散至樓下安全地方暫避。