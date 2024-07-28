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金鐘跑車撼欄 司機蹤杳
跑車撞欄車頭毀爛。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨日上午8時許，一輛跑車沿金鐘夏慤道往灣仔方向行駛，當駛至近添美道交界對開，懷疑失控撞向分岔路防撞欄，車頭嚴重凹陷損毀。有途經駕駛人士擔心有人被困，遂慌忙協助報案。
救援人員接報趕至，惟跑車內已空無一人，警員正循跑車登記資料，聯絡車主以便追查肇事司機身份，以及調查意外經過及原因。
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