要聞港聞

金鐘跑車撼欄 司機蹤杳

跑車撞欄車頭毀爛。（馬竟峯攝） 跑車撞欄車頭毀爛。（馬竟峯攝）
跑車撞欄車頭毀爛。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨日上午8時許，一輛跑車沿金鐘夏慤道往灣仔方向行駛，當駛至近添美道交界對開，懷疑失控撞向分岔路防撞欄，車頭嚴重凹陷損毀。有途經駕駛人士擔心有人被困，遂慌忙協助報案。
救援人員接報趕至，惟跑車內已空無一人，警員正循跑車登記資料，聯絡車主以便追查肇事司機身份，以及調查意外經過及原因。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc