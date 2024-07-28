辣跑拒查逃竄 突圍影片瘋傳

車主兩日後被捕 涉狂亂駕駛准保 上周三（24日）晚，一輛瑪莎拉蒂跑車在油麻地遇查逃走，期間連撞執法部門車輛及一輛私家車，警員一度擎槍揮棍阻截，惟最後遭對方突圍逃脫。案發後不久，警員在土瓜灣尋獲涉案跑車，經兩日追查後，以涉嫌「狂亂駕駛」拘捕跑車車主。網上近日流傳一段執法警員截查涉事跑車的影片，畫面顯示執法部門車輛打橫攔路，4名警員擎槍及揮棍夾攻跑車，惟跑車最後繞過警員及剷上行人路絕塵而去。

西九龍總區警員，於上周三晚上約7時在上海街一帶巡邏，在巡至近永星里時，發現一輛瑪莎拉蒂跑車，司機沒有在讓線停車觀察路況便直接駛出路口，由於認為情況可疑，警員遂上前截查車輛。不過，跑車司機無按指示停車，相反驅車撞向警員車輛，並沿上海街方向疾馳而去。警員啣尾窮追，其後在廣東道近北海街追上該輛跑車，並再度要求司機落車受查，惟對方無視警告擬繼續逃走，雖然警員一度擎槍及揮棍阻截，該跑車司機仍覷準機會突圍，驅車撞向一輛警員車輛及一輛私家車後，踩油往九龍城方向逃去。

至當晚約8時20分，警員接獲市民報案，表示在土瓜灣合一道發現一輛車尾箱打開的跑車。警員接報到場，經查看後確認該輛跑車正是較早前飆逃的車輛，經搜車後並未發現任何違禁品。警員經追查後，至前日凌晨在觀塘區，以涉嫌「狂亂駕駛」拘捕涉案跑車的姓梁（32歲）車主，他其後獲准保釋候查，須於8月下旬向執法部門報到。

警員擎槍揮棍阻截不果 網上近日流傳警員截查涉事跑車的影片，片段甫開始，顯示一輛白色跑車停泊在廣東道近中電油麻地變電站對開，一輛正在閃燈的警員車輛打斜攔在路中，4名警員行至跑車旁，司機隨即踩油逃走，並以「S形」繞過警員及剷上行人路逃去。期間，有警員分別擎槍指向跑車，並且用棍敲打車窗發出「嘭、嘭」聲響，惟亦難阻跑車突圍逃去，警員隨即驅車追截，片段至此結束。