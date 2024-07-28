數字辦聘白帽黑客 突擊部門網絡演練

【本報訊】創新科技及工業局轄下的數字政策辦公室已於上周四（25日）成立，數字政策專員黃志光表示為加強網絡安全防護，會找「白帽子黑客」進行滲透測試，以突擊檢查各部門的電腦系統漏洞，藉此提升網絡安全。對於微軟日前的大規模故障，他說反映部門不可依賴單一系統提供服務。

黃志光昨日在一個電台節目中指出，辦公室3大主要工作包括推動數字政府、做好數據治理以及發展數字基建和數字產業，尤其希望推動中小企以科技轉型，提升服務競爭力，並促進與內地包括大灣區在數字發展方面的融合。提升網絡安全亦是辦公室的其中一項工作。他說粗略估計目前各個政策局及部門有不下於3,000個系統，每年逾200項更新，鑑於網絡攻擊手法和風險不斷改變，數字辦將突擊檢查各部門的電腦系統，籌備在今年下半年進行網絡攻防演練，找白帽子黑客進行滲透測試，日以繼夜攻擊入侵不同政府部門，並作全程記錄，看看漏洞是否真的可以進入系統、取得權限。

指不能依賴單一系統 微軟電腦系統日前在全球多地出現大規模技術故障，本港機場運作亦受影響。黃志光表示對本港的影響不算太大。不過事件反映政府部門或機構需有後備系統，不能依賴單一系統提供服務，更新系統前要做好測試，確保沒有問題才推出。他又指政府的「智方便」應用程式已逐漸步向「至為方便」，未來會研究「智方便」加入不同「小程式」，市民可透過一個平台就使用不同的政府服務。他說「智方便」目前已有近290萬用戶使用，當中有一半是「智方便+」，期望明年年底「智方便」登記用戶可超過400萬，即目標群組的八成。