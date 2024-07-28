救助兒童會頒獎 13市民獲表揚

【本報訊】昨日是香港救助兒童會成立15周年，救助兒童會舉行頒獎禮，表彰13位守護兒童的市民。獲獎者中救助兒童青年獎得獎者共有4人，救助兒童獎（個人組別）亦是4人獲獎。此外，勞工及福利局表示，早前通過的《強制舉報虐待兒童條例草案》，相信能為兒童帶來更完善的保護網。另有獲獎者表示，小孩的精神健康問題同樣不能忽視，每一日父母和老師和小孩之間的溝通亦是必不可少的。

勞工及福利局副局長何啟明表示，在《強制舉報虐待兒童條例》正式實施之前，還需要改進條例中列明專業人員的專業守則；政府亦有顧問團隊會制訂強制舉報的舉報指南，這些工作將會在條例正式實施前的18個月之內完成。何啟明稱，條例目的不是為捉人，是讓想對兒童動手的人不敢出手。他還表示，會將有關虐兒條例的專業知識融入大學課程中，讓條例中列明的專業人士如醫生、社工和教師等在大學時就對這方面知識有所了解。另外，在首階段中，政府也有向現時正在從事相關專業的人士提供相關的網絡課程，讓其能夠知悉有關條例。

倡父母老師每日與小孩溝通 救助兒童青年獎獲獎者、「JUST FEEL感講」共同創辦人郭梓樂表示，近年香港青少年自殺事件不斷增加，也體現出預防青少年自殺的重要性，又指每日了解自己的情緒正是保持精神健康最重要的方法。很多時候小孩子遇到一些問題就會讓社工或是心理醫生介入，但比這更重要的是小孩子能每日與家長、老師溝通，或是在遇到一些挫折時能找到一個能夠信任的人溝通，這個正是保持小孩心理健康最重要的方式之一。