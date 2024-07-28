青年創業免舖租 房會下月接受報名

【本報訊】為鼓勵和支持青年實踐創業夢想，香港房屋委員會推出「共築・創業家」計劃，8月1日起接受報名。房委會收到報名及創業計劃書後，會評核計劃書的創新性、可行性及市場潛力、社會效益、財政安排及團隊管理，並分配合適的商舖予獲取錄的參加者。參加者毋須繳付租金，並可獲協助進行基本店舖翻新和市場推廣，房委會會定期檢視參加者的經營情況。若果參加者在計劃中獲取利潤，房委會收取淨利潤的20%，以重新投入於計劃中，支持計劃的持續發展。

收取淨利潤20% 「共築・創業家」計劃是房委會旗下商場向青年免租金提供商舖，讓他們試行創業計劃。計劃為年輕人提供創業支援，讓他們專注開拓營銷渠道、推廣商品，計劃亦設有不同獎項，鼓勵年輕人構思新穎可行的項目。該計劃可供35歲或以下的年輕人參加，計劃經營期為7個月，房委會挑選了不同地區包括九龍和新界的商場，提供約10間商舖供年輕人創業。

房屋局局長兼房委會主席何永賢、房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩昨日參加油塘「大本型」商場舉辦的「與星級創業家對話」活動。何永賢表示，此計劃透過免租提供轄下人流穩定、管理得宜的商舖，有助年輕人展開創業夢想，她們與一眾青年聽取多位成功創業家創業和營商的寶貴經驗。