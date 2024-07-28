港島打擊貨車違例 2日發463告票

【本報訊】港島區執法人員於上周四至上周五一連兩日，在區內進行代號「捷風」的執法行動，打擊與貨車有關的交通違例事項，期間共發出463張定額罰款通知書及10張傳票，違例事項包括「超重或載貨不穩」、「沒有穩妥繫上安全帶」、「駕駛時以手持方式使用流動通訊設備」、「違例泊車」及涉及交通燈、交通標誌及道路標記等違例事項。

東九22車疑非法改裝 另外，東九龍區執法人員，於上周五在區內展開打擊非法改裝車輛等交通違例事項的行動。行動中，人員於黃大仙、秀茂坪、觀塘及將軍澳一帶，發現22輛私家車懷疑曾非法改装或不符合法例規定，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂向車主發出欠妥車輛報告及把部分涉事車輛拖至九龍灣汽車扣留中心扣留及作進一步檢驗。

行動中，人員共發出75張定額罰款通知書，涉及包括超速、駕駛未獲發牌的車輛、沒有遵從交通燈指示、沒有遵從交通標誌、沒有遵從道路標記及沒有展示有效的車輛牌照等違例事項。