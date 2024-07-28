入住廣東院舍 長者滿意環境護理

【本報訊】香港人口老化嚴重，但本地院舍設施不足，北上養老成為新趨勢。有安老服務機構舉辦考察團，邀請50名社福界人士，參觀「廣東院舍照顧服務計劃」認可的佛山安老院。有經計劃入住佛山院舍的長者表示，滿意院舍的環境和護理照顧。院舍負責人表示，自院舍5月獲計劃認可後，共有25名長者入住，料半年內宿位將會滿額。

廣東院舍計劃現有4間認可服務機構，當中包括於5月新增、位於佛山市的暢享薈養老院。香港安老服務機構「進優生活」昨舉辦佛山安老院考察團，邀請社會福利署及8間非牟利機構的代表共50人參加，了解院舍的運作、環境設施及配套等，以及透過廣東院舍計劃的港人長者的入住安排。

經廣東院舍計劃入住暢享薈的首名港人長者、92歲的陳婆婆，5年前從香港搬到順德與兒子同住。今年4月曾因肺炎入院，其兒子得知廣東院舍計劃擴展後隨即申請，陳婆婆其後於6月中旬入住。陳婆婆表示，滿意院舍的環境，且地點鄰近順德家鄉，又與兒子相近，可隨時與兒子在院內酒樓飲茶。

申請熱烈 料半年內滿額 另一港人黃伯伯，今年82歲，患有慢性阻塞肺病，容易氣喘和咳嗽；加上年事已高，行動不便，需要使用拐杖進出，他於本月中旬入住暢享薈。雖然入住院舍短短10多天，但是黃伯伯表示，自己經常在露台花園做運動和沏茶，呼吸新鮮空氣，覺得精神較以往好，氣喘和咳嗽的情況也減退，很滿意院舍的環境和護理照顧。

進優生活控股公司董事局主席陳志育表示，港人長者申請非常熱烈；截至本月25日，經廣東院舍計劃入住佛山暢享薈的長者已有25人，完成社署評估已申請入住暢享薈長者有14人，有意入住暢享薈並待社署安排評估的長者有15人。他又指，過去兩個月，收到數以百計的查詢，相信半年內宿位將會滿額。