入境處領袖團75人上海交流 培養家國情懷

【本報訊】為慶祝中華人民共和國成立75周年，入境事務處青少年領袖團於上周一至周五（22日至26日）期間，舉辦了為期5天的上海暑期交流團，並特意安排75名領袖團隊員參加，別具象徵意義。領袖團未來會繼續舉辦不同主題的交流活動，讓隊員加深了解國家歷史，加強與內地的交流，藉此提高他們的國家意識和培養家國情懷。

是次交流團旨在讓隊員回顧國家成立的歷史，了解國家改革開放後年輕人如何在上海追夢、圓夢，並與當地青年交流，互相啟發，為國家共創未來。

郭俊峯冀隊員思考實現夢想 行程首日，入境處處長郭俊峯在上海大學為交流團舉行的開幕儀式上致詞，指出上海是中國共產黨的誕生地，亦是當時年輕黨員朝夢想啟航之地，隨後又發展成為中國最重要的經濟中心和亞洲最大的城市之一，更是不少年輕人夢想的孕育及孵化地。

郭俊峯希望隊員透過交流團的活動，了解上海市的歷史及發展，思考如何實現自己的夢想，並與當地青年交流，互相啟發，為國家共創未來。

而領袖團總監鄭錦鐘博士及一眾領袖團顧問委員會成員亦帶領隊員參觀了上海大學、知名社交媒體平台小紅書的總部、智能科技公司商湯科技及國有企業中國商飛，並探訪了香港特別行政區政府駐上海經濟貿易辦事處的入境事務組。