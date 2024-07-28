地盤傷亡無寧日 智慧工地須普及

標籤計劃收350申請 首批逾百個快完成 近期地盤意外頻生，引起社會對建築安全的關注。發展局表示，近年已要求超過3,000萬元的工務工程合約全面應用「安全智慧工地系統」，本月起更強制指定的大型工地需使用該系統。而在推動私人工程項目應用系統方面，亦落實一系列加強措施，包括強制建築成本逾3,000萬元、並涉及使用流動機械及塔式起重機的私人建築工程需採用「安全智慧工地」警報設施。業界人士歡迎新安排，並表示現時強制使用系統的工程建築成本門檻仍較低，料未來私人發展項目使用系統會增加，但現時仍未普及採用新系統，促當局加強宣傳推廣。

葵涌私人發展項目一工地日前發生致命工業意外，政府規管地盤安全備受各界關注。發展局指，建造業必須透過安裝儀器和提升裝備，以保障工地安全。為推動私人工程項目應用「安全智慧工地系統」，屋宇署由本月1日起推出強制措施，在首次批准私人發展項目上蓋結構圖則或批准經重大修訂的上蓋結構圖則時，會根據《建築物條例》就相關建築工程施加條件，凡預算建築成本超過3,000萬元，並涉及使用流動機械及塔式起重機的建築工程，註冊承建商須採用相關「安全智慧工地」警報設施，以提供合格監督。

發展局又聯同建造業議會推出「安全智慧工地系統標籤計劃」，鼓勵工地安裝並妥善應用系統，向那些已核實妥善應用系統的工地發出標籤，以作識別和利便監察。局方目前已收到超過350個工地申請，首批逾100個標籤將於短期內發出。發展局強調，現時「建造業創新及科技基金」資助範圍已擴展至應用系統各個環節的相關額外費用，包括因使用系統需提升的網絡容量、額外增聘人員作維護、技術支援、採購支援等。

業界促當局加強推廣 雖然港府積極推廣私人發展項目採用「安全智慧工地系統」，惟香港建造業總工會理事長周思傑坦言，目前在私人市場的應用仍未普及，大多聽聞是政府工程有採用。他認為使用系統對工地安全能起到一定的正面作用，但仍然不可忽略人力監管工地安全的重要性。

周又指，政府提出的使用系統之工程建築成本門檻較低，相信未來需要使用系統的私人發展項目將會增加，屆時需向工友多教育推廣系統的使用方式，他又強調，地盤即使安裝系統後仍是危險處處，提醒工友不能掉以輕心。