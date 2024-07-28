當局：新質生產力 港AI醫藥具優勢

【本報訊】有智庫昨舉行「香港新質生產力研討會」。財金官員出席研討會時表示，指因地制宜是落實發展新質生產力的關鍵詞，要結合先進生產力與地區特點，按自身優勢及實際情況，抓準自己定位及發展方向，不是別人做甚麼自己就做甚麼。

超算中心最快下半年啟用 他提到，香港在人工智能（AI）、數據科學方面具備競爭力，一方面能夠便捷取得國際數據，另一方面，內地數據亦能有序安全地跨境來到香港作研發用途。而數碼港正在建設超算中心，相關設施最快下半年開始使用，匯聚內地與國際數據，有利在香港進行人工智能的大模型研發和訓練，對人工智能企業有吸引力。

另外，香港在發展藥物審批和管理制度上積極創新，包括建立第一層審批制度，令香港成為藥品審批進入內地及國際市場的重要基地。又提到政府今年會設立粵港澳大灣區國際臨床試驗所，讓海內外生物醫藥企業在香港作臨床試驗，讓內地及國際企業利用相關數據，支持藥物在內地及海外上市銷售。

至於政府成立港投公司可以直接或共同投入具潛力的項目，發揮資本引導力量，槓桿市場資源，擴大影響，又指本港吸引了約60間重點企業夥伴、近20萬透過不同輸入計劃來港的人才，是發展新質生產力的先進要素。