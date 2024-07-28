北都收地頻頻 棄養狗隻激增

單月35隻逼爆收容所 空間開支人手難負荷 洪水橋及古洞北新發展區正進行收地工程之際，有新界北保護動物義工反映，近半年處理接收的流浪或被遺棄狗隻個案數字比去年大幅上升，狗主棄養的主要理由為「上樓」、「收地」、「移民」。不少動物收容中心瀕臨爆滿，有團體單在6月份已接收35隻因被遺棄及收地的流浪動物，形容是「天文數字」。有議員促政府檢討公營房屋寵物飼養政策，讓部分居民可帶同寵物上樓；團體則希望政府關注「捕捉、絕育、注射、放回」的措施，在「源頭」減少流浪動物的數字。

動物保護團體「傻媽流浪貓狗之家」負責人Annie稱，6月已接收35隻因被遺棄及收地的流浪動物，更指對於合法狗場是一個天文數字，因政府有規限狗場只可收留150隻。「毛守救援」負責人Kent亦指，流浪動物問題一直存在，現時收容所有約300隻狗及150隻貓等待領養，狗主以各種理由棄養狗隻，場所接收的動物也開始變多。

動保機構：每月醫療費80萬 惟目前香港接收狗隻途徑較少，大部分為機構或獨立義工。Kent續說，近半年已有逾10宗個案是老人家身體原因棄養，醫院或社工希望他能接收。他又指目前機構每月的醫療開支接近80萬元，還未包括人工、食物、護理和水電等費用。他希望政府由源頭做起，做好「捕捉、絕育、注射、放回」的工作，對流浪動物及公眾衞生都有幫助。

北區區議員劉鎮海則提到，公屋申請「伴侶犬」規定指明只能飼養一隻，且體重不能超過20公斤，但新發展區住戶通常有多於一隻，主要為唐狗，容易超出限制，他形容現時「政策定得太死」。他指曾寫過14封「伴侶犬」申請信，由於審理過程長，暫未有個案完成審核，但對成功率不感樂觀，可能不足50%。

議員劉國勳認為，政府應擔任主導角色，如以過渡性房屋形式建立更具規模的動物收容中心，或物色合資格團體並加大資源支持營運。政府可以建立配對平台，讓有心提供土地、資源的人士接觸動物機構。他又希望房協在新發展區專用安置屋邨上放寬政策，讓安置戶攜帶動物一起「上樓」。

Kent Annie 洪水橋及古洞北新發展區正進行大規模收地。