未來數天仍大雨 最快星期五放晴

【本報訊】本港未來數天仍然多雨，活躍西南季候風會在今日繼續影響廣東沿岸。廣闊低壓槽會在未來數天為華南沿岸及南海北部帶來大驟雨及狂風雷暴，預料該低壓槽會在本周中期稍為減弱，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨，隨着高空反氣旋逐漸增強，本周後期中國東南部天色較為明朗。

出門記得帶遮 現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的低壓區會在未來數日逐漸發展，大致移向台灣至呂宋海峽一帶。今日天氣多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎攝氏27至30度。而明日天氣仍然多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，氣溫維持在攝氏27至30度。

至本周二（30日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫微升至介乎攝氏28至31度。本周三（31日）天氣仍是大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫介乎攝氏28至31度。而周四（8月1日）天氣繼續大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫再升至攝氏28至32度。直至周五（8月2日），天氣雖然仍是大致多雲、有幾陣驟雨，但日間短暫時間有陽光，開始放晴，氣溫為攝氏28至32度。