狂風黃雨 水災處處

10地盤工受困 沖跌2女滑行 本港昨日橫風橫雨，天文台於早上9時發出黃色暴雨警告信號，期間多區出現「水災」，不少道路被水淹浸。重災區之一的觀塘協和街，大量泥水由地下夾雜雨水湧出，街道瞬間變成江河急流，現場地盤有工人被困，更有兩名涉水而行的女途人「跣低」沖走，在馬路車流之間滑行跌傷；筲箕灣東大街水浸嚴重，水位浸過腳腕。渠務署表示，黃雨期間已派出約40隊緊急應變隊伍，正調查上述兩宗水浸個案的成因。

昨日黃色暴雨警告信號生效期間，本港廣泛地區被大雨侵襲，多區出現水浸。其中在上午9時23分，消防接報指觀塘協和街聯合醫院擴建地盤對開疑有地下水管出現問題，並在路中心形成一道噴泉，在大雨滂沱下，附近街道水深一度高達約一米，地盤內10名工人被洪水所困。

地盤湧泥水噴泉 此外，地盤門口對開有兩名分別26歲及59歲女途人，據報被洶湧而至的洪水沖跌，在馬路上向前滑行數十米。當時她們身旁有車輛駛經，幸好並無撞及二人，兩名事主渾身濕透，手腳擦傷狼狽不堪。

與此同時，現場一帶道路頓成澤國，部分路段疑有路陷，有巴士未能靠站落客。待該區雨勢減弱，渠務署工人到場關掉水掣後，現場積水始開始減退。

店舖堆沙包防洪 另外，新界區多處同受大雨影響，其中大老山公路一帶雨勢如「倒水」，駕駛人士需減速行駛。另一邊廂，網上流傳相片顯示，筲箕灣東大街一帶街道水位浸過腳腕，有店舖在門口放置沙包充當臨時「防洪閘」，途經車輛恍如陸上行舟。

渠務署在社交平台上發文，指昨日因應雨勢派出約40隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易淤塞的地點。截至昨日下午1時半，共確認兩宗水浸個案，地點分別為筲箕灣東大街和觀塘秀茂坪道及協和街一帶。署方接報後即時派遣緊急應變隊伍到達現場，並於接報後一至兩小時內完成處理及清除水浸，其後交通已經大致回復正常；至於觀塘的水浸個案，渠務署現場確認並不涉及水管爆裂，兩個水浸個案成因有待調查。