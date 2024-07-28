醫健：擊破牙周病治療小迷思

近日很多人喜歡旅遊治療，湊巧上個禮拜有病人剛從泰國回來，經歷了經典的流程模板：先生你有牙周病，先接受牙周病深層清潔，然後接着植牙就萬無一失了。病人有機會發覺原來旅遊植牙比想像中貴，不如先花數千元港幣治理了牙周病，也未嘗不可。說到這裏，筆者只能搖頭嘆息，如果這樣「洗兩嘢」就可以治好，那就不會有牙周治療這門學問了。

甚麼是深層清潔？ 牙菌膜在牙肉邊緣積聚導致發炎，發炎令牙肉紅腫不再服貼在牙腳上，形成有一個罅隙而牙菌膜會在內積聚，形成牙周袋。當牙周袋長期沒有被處理，內裏的發炎會開始溶解底下的牙骨，亦加深牙周袋，造成牙周病。

深層次清潔的意思就在局部麻醉的情況下，醫生用超聲波洗牙器械及手動刮匙清理乾淨牙周袋的牙菌膜和牙結石。在進行深層清潔以前，醫生必須先檢查好每一隻牙齒的牙周袋並記錄好，才可以知道每一個位置的牙袋深度再仔細清潔好。

牙周病治療就是深層清潔嗎？ 很多病人有這個錯覺，以為洗了就完成了，其實只是完成了一半。當牙周袋內外都清潔好了（治療人員有專業的做好自己工作），病人也要每天做好口腔清潔才可以避免細菌重新積聚。

教育好病人要怎樣清潔牙齒的每一個細節，作長期的跟進確保病人做到標準以及當病人口腔出現變化時候幫病人作出調整是牙周病治療團隊的責任。若果只是做深層清潔，而沒有配合改頭換面的口腔清潔，牙周情況會在不久的將來打回原形。

完成深層清潔怎樣知道牙周病好了沒有？ 首先，牙周病不會痊愈只會穩定。牙周病穩定與否取決於牙周袋深淺，若然治療後的牙周袋覆檢依然顯示有深的牙周袋未康復，該位置的牙周病以後惡化的機會還是高的。所以深層清潔後通常要等3個月再作全口牙周袋覆檢才知道情況如何，一開始深層洗完就當作牙周病好了可以立即植牙是不正確的，更不用討論連牙周袋也沒有量度，口腔清潔也沒有重視的牙周病治療會否有成功了。

牙周病是否一次成功，就永遠得救呢？當然不是了，牙周病等慢性疾病只有穩定，沒有全好的。牙周病被稱為沉默的病，很多情況下即使惡化也未必有感覺，所以即使牙周病曾經穩定過，以後也要定期接受牙周病維護性治療，作詳細的牙周袋檢查，口腔清潔評估以及對牙周袋定期清潔，才可以長期控制病情。

甚麼是傳統牙周病治療？ 有病人問甚麼是傳統牙周病治療，其實傳統一詞在牙周病沒有正式定義，在歐美以及香港日本等先進地方，傳統牙周病治療在六七十年代是指直接切開牙肉然後清洗牙腳，不過技術早已過時，我們正常不會以所謂傳統治療跟現代深層清潔治療作比較，既沒有意義也有機會誤導病人。

牙周治療科專科醫生陳溢謙