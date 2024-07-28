專家：新冠趨增或與「抗原漂移」有關

【本報訊】近期新冠感染個案有回升之勢，傳染病專家提到或與「抗原漂移」（antigenic drift）現象有關。過去幾年，醫學界亦不時討論新冠病毒是否出現「抗原漂移」。衞生署曾指，病毒抗原主體的構造易於變化，故能衍生出新的病毒「品種」，通常抗原變化只是相對輕微，即專業所說的「抗原漂移」（antigenic drift），影響不太大、待觀察。但若抗原受到大的變化，即專業所指「抗原轉移」（antigenic shift），則病毒或造成較大影響，該署以流感病毒作解釋，指若出現「抗原轉移」，則有機會形成全球性的大規模爆發。