跨境器官移植 當局冀建恒常機制

【本報訊】兒童醫院早前接受由內地運送的一份臍帶血，為一名患有重型地中海貧血的5歲女童治療。有衞生官員昨指，臍帶血運送到港，過程需要保存在攝氏零下178度及無菌環境中，在得到紅十字會及內地海關總署協助後，成功運送到港，只使用少於30分鐘就能過關。他希望日後就跨境器官捐贈移植，建立恒常機制，加快審批程序，毋須每次有緊急個案，才啟動緊急程序處理。

設第3間醫學院須謹慎 該官員在電台節目指出，當局期望做到當兩地其中一方出現有器官、於本地無適合受贈者，便可即時通知對方，整個流程會快很多，毋須按個別個案向內地提出申請後再審批。但由於當中涉及跨境分配機制的轉變，以及器官出入境的法規及過關程序，法律上需要作出改動，才可落實。

對於本港有大學有意成立第3間醫學院，他指有第3間醫學院對香港是好事，但前提是一定要高質素，過程要相當小心考慮，包括學生及教師來源，是否合乎醫委會要求，以確保畢業生可以在港註冊執業。他說，當局要仔細考慮各院校提出的建議，是否符合要求，並建立機制，評核最理想的方案，最符合香港整體利益。他又提到，本港公營醫護人手短缺，已透過不同渠道增聘，包括修例招聘非本地註冊醫生、護士及牙醫等。