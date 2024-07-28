日新冠病例連升10周 每7天增4萬宗

【本報綜合報道】日本是港人暑假外遊的首選熱點。然而，當地新冠疫情持續升溫，感染個案連升10周，值得外遊港人關注。至於另一港人熱門外遊地台灣，當地近期也新增逾120宗死亡病例，當中最年輕的是一名20多歲的男子。

根據日本厚生勞動省的統計數據，7月1日至7日，全日本定點醫療機構回報的新冠確診數，約為每家醫療機構8.07例，按日本全國約5,000家醫療機構計算，亦即每周新增病例數達到4萬宗。當地數據亦顯示，日本新冠肺炎病例數自今年5月中旬起已連續10周上升，第28周（7月8日至7月14日）已報告逾5.5萬宗，每家醫療機構平均就診人數為11.18例，是前一周的1.39倍，日本此波疫情主要流行病毒株為KP.3，病例分布以鹿兒島為多。

台一周124人疫歿 另外，台灣當局數據顯示，近月新冠疫情雖呈下降趨勢，但流行期的死亡數，卻為11個月以來單周新高，呼籲民眾須留意重症死亡風險。根據當地疾管署資料顯示，7月16日至7月22日一周期間，新增達124宗死亡病例，當中較年輕的死亡個案，是一位來自南部，年齡只有20多歲的男性。

綜觀全球，截至本月7日，世衞共收到全球報告逾7.7億宗確診病例和逾705萬宗死亡病例，而由5月27日至6月23日期間，全球有超過13.5萬新病例和逾2,000新死亡病例。最多確診病例的國家為俄羅斯、新西蘭、英國、泰國和希臘。