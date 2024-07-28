悄悄埋身 新冠兩周殺24人 防疫魔勿掉輕心

感染回升 老幼中招恐重症 公院須步步為營 冬季流感季雖告一段落，但新冠疫情帶來的威脅未除，衞生防護中心截至本月24日的最新監察更顯示，新冠病毒在社區的活躍程度有上升趨勢，由於感染個案上升，自本月14日至20日第29周內，中心錄得涉新冠的死亡個案大幅上升，周內共有15宗死亡個案初步評估死因與新冠病毒有關，對上一周只有9宗，即與新冠相關的死亡個案按周上升了66.6%。呼吸系統科醫生梁子超認為，最新一周新冠病毒感染數字雖然有所上升，但他認為本港再度出現新冠病毒大爆發的風險不高。惟高風險人士仍然要小心受感染，例如長期病患、小童，以及未感染過新冠病毒的長者，初次感染的長者仍有機會出現重症。

新冠肺炎感染人數掉頭回升，令人憂慮新一波疫潮重臨，市民最不希望看到公立醫院人手、設備不足，或「慌失失」抗疫釀成公共衞生災難。翻查衞生防護中心轄下公共衞生化驗服務處在第29周（7月14日至20日）的監察數據，中心收集7,507個呼吸道樣本，發現577個樣本帶有新冠病毒，病毒樣本佔受檢樣本總數7.69%，對上一周的病毒樣本只有557個，佔比為7.02%，數據顯示第29周的病毒傳播明顯較對上一周活躍。

水樣本病毒活躍度升3倍 院舍爆發亦是另一指標，第29周內有4宗院舍爆發個案，但7月21日至24日的第30周首4日，已有4宗院舍爆發。甚至地區環境及水樣本監測，亦發現反映病毒活躍度的第29周數據較26周上升了3倍之多。中心指出，目前本港最流行的新冠變種株仍是JN.1，他們分析本月3日至16日期間20個新冠病毒的嚴重及死亡報告個案的基因，顯示JN.1及其後代譜系為最流行的變種病毒株，佔所有經分析樣本的100%，當中5%（一宗個案）屬於後代譜系KP.2及15%（3宗個案）屬於後代譜系KP.3。

變種病毒株或具免疫逃逸 中心呼籲公眾時刻保持嚴格的個人及環境衞生，高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）前往公眾地方時應戴口罩，加強保護。

梁子超則指，新冠病毒已經在全球風土化，不少人透過感染後痊愈、疫苗等方法，對主流的新冠病毒已有一定免疫能力。他解釋，新冠感染人數反覆，是因為群體免疫衰減而出現輕微反彈，以及受到旅遊、季節性因素等影響，病毒由初期的變種病毒株JN.1，轉變成其後代譜系KP.2、KP.3等，會出現免疫逃逸的情況，引起感染浪潮。

不過梁表示，由於新冠病毒存在多時，對人體有高度適應性，就算出現免疫逃逸的情況，亦會犧牲其原有的生存能力。換言之，即使再度出現變種病毒株，具有免疫逃逸能力，其在人體內的存活率會較低，不會引起大型感染。但高風險人士仍然要小心受感染。