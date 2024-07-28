東九啟德洪水橋綠色運輸 年內邀交意向書

【本報訊】去年《施政報告》公布將在東九龍、啟德及洪水橋/厦村，引入智慧綠色集體運輸系統。運輸及物流局局長林世雄表示，政府將於今年下半年分別就3個項目，邀請供應商及營運商提交意向書，了解他們對建造及營運系統的意向及能力，同時邀請他們就項目的不同範疇提供意見。政府會爭取於2026年就啟德及東九龍項目招標，並在2027年批出項目合約。

林世雄昨在網誌表示，在過去3個月，3個智慧綠色集體運輸系統項目全數批出顧問合約，3線並行，全力進行勘查和設計工作，務求把握最新技術機遇，配合每個社區的需要及特性，為市民提供最合適的運輸系統，讓社區變得更方便、更宜居。

3線並行 爭取早日完工 他續指，3個不同地區的智慧綠色集體運輸系統，共通的關鍵字是「綠色」與「智慧」，方向一致，以新思路處理舊問題；同時因地制宜，按地區不同的工程挑戰與需應對的需求，選用合適的技術方案。政府團隊會繼續全力推展該3個項目，力爭早日完工。