付現金憂難退費 乘客倡提供乘車優惠

【本報訊】專線小巴公司被運輸署點名批評多收車資，本報記者昨到其中一條路線501A，位於粉嶺聯和墟的車站，詢問乘客就事件的看法。大多乘客表示不知悉小巴公司多收取車費，認為該公司應公開致歉，也擔心難以退回多付車資的乘客，尤其付現金的乘客，建議小巴公司以乘車優惠等措施補償。

蒙在鼓裏 促小巴公司公開致歉 平時有乘搭該路線的陳小姐，在得知涉事小巴多收車費情況後，指對乘客會有不良影響，認為涉事小巴公司需要公開道歉，不過對於運輸署聲稱會退還車費，她就指會很難找到乘客。

另一位乘客鄭先生指，自己搭小巴平均一個月會花費約30元，知道涉事小巴多收車費情況，對於運輸署的安排，同樣表示很難找到涉事乘客，或許可以通過乘車優惠的方式補償受影響乘客。

至於乘客張先生就指，自己經常乘搭該小巴路線，的確有感到似乎貴了一點，知道小巴公司多收費後，覺得做法不合理。對於運輸署的安排，張表示比較合理，有些賠償都還算好，小巴公司亦需要給予乘客一個合理的道歉。