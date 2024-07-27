笑看天下：廢噏無謂 自取其辱

政客講嘢，揚長避短，見怪不怪，然而像以色列總理內塔尼亞胡那樣捩橫折曲的，恐怕不多。內氏本月25日在白宮會見拜登，而前一日喺杯葛與抗議聲中，他於美國參眾兩院聯席會議上發表演說，佢將以巴戰爭描繪為一場與伊朗代理人嘅戰爭，為以軍濫殺巴人辯護並爭取美國支持，他面不紅氣不喘說：「我們不僅保護自己，也保護你們（美國）……我們的敵人就是你們的敵人，我們的戰鬥就是你們的戰鬥，我們的勝利也將是你們的勝利。」把美國拉埋落水，無非呼籲美國要加快軍援以色列，以軍勝利，戰爭自然就會結束，亦有助防止中東地區爆發更廣泛戰爭，換言之，美國就唔使咁頭痕！

內塔尼亞胡所言，老朽想起古人說的幾句話：「是非有處，得其處則無非，失其處則無是。」簡言之，是非的標準有一定的條件，得到合適的環境就沒有錯誤，失去合適的環境就不正確了。阿哥，明明你有滅絕巴勒斯坦之私心，不肯支持「兩國方案」，卻借伊朗過橋，形容伊朗為「恐怖軸心」，引發野蠻與文明的衝突！為了讓文明得勝，把美國與以色列綑綁在同一架戰車；對於抗議以色列向加薩發動攻擊和濫殺無辜平民的示威者，內塔尼亞胡斥責佢哋係伊朗「有用的白癡」！

美國民眾支持巴人的抗議活動聲勢浩大，有示威者欲闖入國會大樓，試圖阻止內塔尼亞胡發表演說而被拘捕。事實上，至少39名國會議員缺席內氏嘅演說，大部分為民主黨人；身為巴勒斯坦移民後代的民主黨眾議員特萊卜，更在內氏演說時高舉寫有「戰爭罪犯」及「犯種族滅絕罪」的牌子。內塔尼亞胡千里而來演說，無非係叫拜登政府盡快運送武器予以色列，卻廢噏一輪無謂，可謂自取其辱！