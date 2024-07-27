撥亂反正：一路向左 正中下懷

被美國民主黨大佬欽點成為總統候選人的現任副總統賀錦麗，日前發表了擔正大旗後的首次競選演說。一眾反特朗普的自由派媒體，集中讚揚其致詞生動和有活力，表情豐富兼笑容可掬。這當然是相對於老態龍鍾、癡癡呆呆的現任總統拜登而言，同時凸顯其對手前總統特朗普的相對年老（比賀錦麗大了18年），講話缺乏笑容，表情若非惡死睖瞪便是一臉鄙視。

一些左翼網民更參考當年奧巴馬的宣傳手法，將賀錦麗的招牌笑容、過往的失言講話和曾經遭人嘲笑的片段，配上一些黑人音樂和惡搞特效，為其重新包裝在網上廣傳。據報網民的反應頗為受落，有助為她擔任副總統3年多以來的低沉表現「洗底」，而這些正是形象老舊刻板的拜登無法做到的。

然而，雖然美國選民普遍都民粹和低智，但如果單靠笑容與惡搞就能當選總統，美國可有大量更出色的脫口秀主持人。政治立場、政策主張、個人能力、往績與處事作風還是重要的。

賀錦麗的首次競選演說，強調她在加州擔任檢控官時如何對付一些性罪犯、大奸商和假道學（暗批特朗普），如何致力保護婦女墮胎權、種族平等和加強槍管，將自己塑造為自由、人權、法治、弱勢社群和中產知識分子的代表。但其實這些都是其固有立場和形象，對於手握勝選關鍵的搖擺州份和中間派選民並無吸引力，甚至可能會趕客，並正中了特朗普形容她為「激進左派瘋子」的下懷，難以理解賀錦麗及其競選團隊為何揀選這種「一路向左」的策略。

民主黨大佬們據報正挑選一位較能代表農民及工人階層的白人男士擔任副總統候選人，彌補賀錦麗的不足。但副手始終是副手，賀錦麗也幫不到拜登。