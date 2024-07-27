橫眉冷看：烏克蘭外長為何訪港

香港只是巴掌大的地方，是中華人民共和國的一部分，國際外交事務由北京主導，特區政府向來很少要站出前線，近日倒是少有的例外。烏克蘭正與俄羅斯激烈交戰，烏國外長庫列巴突然造訪中國內地，回程時也訪問香港，與特區行政長官會面。庫列巴來訪最重要的目的，是要提醒特區政府，勿讓俄羅斯借道香港，規避國際制裁。

目前國際輿論鬧哄哄，都說美國共和黨總統候選人特朗普快將重掌白宮，他上台之後，俄烏戰爭會很快結束，快則在24小時內，慢的也不消兩、三個月。然而，這或許只是特朗普及其支持者的主觀願望，烏克蘭人未必這般樂觀。庫列巴在此時訪問香港，就是嘗試進一步堵塞俄羅斯的對外聯繫，若然基輔政府相信俄烏戰爭快將結束，試問又何必多此一舉呢？

觀乎庫列巴的訪華、訪港之行，烏克蘭似乎仍想作持久戰。特朗普確實曾揚言，自己一旦上台，可以在24小時內讓俄烏戰爭結束，但他這番狂言，近日被烏克蘭總統澤連斯基嘲諷。澤連斯基指出，特朗普的所謂和平方案，是讓烏克蘭主動割讓領土，如果這個方案可行，又何須勞動對方，現任美國總統拜登大可以在5分鐘之內，便讓俄烏兩國停戰。

賞特朗普耳光的，還不僅是烏克蘭一方，早前俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃也指出，特朗普在任總統期間，曾大言炎炎，說會推動中東地區走向和平，到頭來卻絲毫沒有兌現。所謂「人貴乎自知」，特朗普似乎不大有自知之明，終日幻想自己有很大的影響力，滿以為別國領袖都要隨他的指揮棒起舞。事實上，在俄羅斯總統普京和澤連斯基眼中，特朗普恐怕只是一個愛空言妄談的老傢伙而已。