龍吟虎嘯：特朗普吹牛俄國記得

特朗普現在吹得最大的牛皮，就是他當上總統後可「24小時結束俄烏戰爭」。為此，他和烏克蘭總統澤連斯基通了電話，據稱這個電話是澤連斯基主動打給他的，以目前形勢和澤連斯基的處境來看，「戲子總統」更有求於特朗普，烏克蘭早就打不下去了。

拜登政府的實際狀況是，就算還想繼續支持烏克蘭，在好一點的情況下讓基輔與莫斯科談判時獲得一些有利條件，也已有心無力；拜登政府的總趨向是再拖一段時間，再擠擠牙膏，最終還是要撒手不管烏克蘭的。對此，澤連斯基心知肚明，與其這樣被慢慢劏玩死，還不如來個痛快的，於是他想和特朗普聊聊「24小時痛快療法」，到底怎麼個痛快，會不會比慢慢劏死或慢慢自殺好一些呢？會不會還能剩下點兒甚麼呢？

俄烏之戰是快結束還是慢結束，取決於美國對烏克蘭的支持程度。特朗普的快速療法等於立刻拔管子，戰爭立刻結束，澤連斯基當然最怕這個結局。目前拜登的「有限支持」、「插管子搶救」讓他有些「好死不如歹活」的感覺，以為捱下去說不定世界有變，烏國翻身有望，但特朗普不容他這樣想，烏克蘭、澤連斯基的死活他並不在乎。

特朗普在盡快結束俄烏戰爭上有四大考慮，一是他要手起刀落，解決拜登政府搞的這場令美國深陷泥沼的戰爭，以顯示自己的英明偉大；二是他要通過此舉和莫斯科改善關係，與老友普京再次握手；三是集中力量對付中國，甚至能逐步離間中俄關係，削弱中俄不封頂的戰略合作關係；四是重整美國全球戰略布局。

對於特朗普的用心，莫斯科當然也很清楚。俄羅斯外交部發言人說，注意到了特朗普「24小時結束俄烏戰爭」的說法，但要現實的看待，因為特朗普以前曾經承諾在中東和平問題上取得突破，但在他總統任內未能實現。哈哈，特朗普向來「吹牛不上稅」，大家是有記憶的。