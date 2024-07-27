坦言集：工業優勢

中國是全球製造業生產大國，2023年佔全球的比重達28.4%，相等於美國加上歐盟27國和英國的總和。此外，日韓佔10%，印度佔3.3%。

中國製造業和經濟結構的另一優勢，是行業品種完備。一方面是中國建國以來都深受西方制裁，為求自保，不能依靠國際貿易來互補有無，結果是經濟發展採自力更生政策，一切產品追求自給自足，因而工業門類齊全，對外進口依賴程度低。另一方面，中國工業化一直以來都是堅持擴張，並沒有進行去工業化，不會因利潤、成本因素放棄部分工業的門類與產品，轉為依賴進口來補足和供應，因而中國在舉世擁有最齊全的工業門類，也沒有削弱農業、礦產的發展。

在眾多的工業門類中，也是擁有最完整的生產鏈、供應鏈。即使初始成本較高，一是完整生產鏈提供整體生產的成本效益，不會因個別產品或原材料零部件供應缺乏而產生額外的成本代價；二是規模效益與不同工業門類之間技術發展的協同作用，技術可以跨行業交錯互動互補，並可把創新與發明的應用伸延至其他部門，帶來更大的效益。這是生產的優勢，與金融單純的短期收入、缺少界外效益，大不相同。高利潤率的金融、服務業，並不產生真正的技術進展，徒有高利潤供奢華消費，卻沒法在工業技術提升水平，製造更長期不停演進的收入。

中國當今的優勢正是在工業，和對工業的不斷積極投入。相反，美國、歐盟乃至日本，在工業方面已經落後，只依賴吃老本，連國防工業也遜於中國，戰爭時未必可與中國鬥爭，非戰時貿易戰亦勢必失敗。中國迅速與強硬的貿易反制，用製造業優勢、中國特大市場和眾多冒起新興國家的生產，很容易可用反制打擊生產鏈、供應鏈不完整的歐美，用中國市場排斥歐美產品，用本土生產與新興國家生產替代歐美進口。或許歐美還有個別行業、產品的優越，但沒有不可代替者，也沒有辦法阻止中國進口替代。

國際工業技術進至現時水平，不少生產、技術都可有代替的方法和發展途徑。歐美的再工業化難以推動，中國對之工業的優勢會長期存在。貿易戰只會是歐美弄巧成拙，斷鏈脫鈎不過是自尋死路，一如歐盟捨俄國的低成本能源，以及正欲進行的對俄經濟脫鈎。特朗普對華貿易戰無功而退，歐盟又怎會在貿易戰中打敗中國？