新蒲崗非法開賭 11人斷正最老84歲

【本報訊】黃大仙區執法人員早前根據線報及經調查後，於前日下午約2時，於新蒲崗區進行反賭博行動，突擊搜查崇齡街一單位，搗破一個懷疑非法賭場。行動中，人員拘捕單位內一名姓劉（53歲）女子，涉嫌「經營賭博場所」；單位內另外7名本地男子及3名本地女子，年齡介乎38歲至84歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。該名姓劉女子已被暫控一項「經營賭博場所」罪，其餘10人已被分別暫控一項「在賭博場所內賭博」，案件將於8月1日在九龍城裁判法院提堂。行動中，人員檢獲兩張麻雀枱、約7,000元賭款及一批賭具。

冚粉嶺樓上竹館逮8人

另外，大埔區執法人員經調查後，於同日下午約3時，突擊搜查粉嶺聯興街一樓上單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。單位內一名姓何（45歲）本地男負責人，涉嫌「經營賭博場所」被捕。單位內兩名本地男子及5名本地女子，年齡介乎46歲至71歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲兩張電動麻雀枱、3副麻雀賭具、一批家具及740元現金。該名45歲男負責人已被暫控一項「經營賭博場所」罪，而另外兩名本地男子及兩名本地女子亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於8月13日上午在粉嶺裁判法院提堂。