澳門消息：禁錮賭仔逼還高利貸 拘9男女包括7港人

【本報訊】本港執法部門經情報分析及調查後，鎖定一個相信有三合會背景的高利貸集團，並於本周四（25日）聯同澳門執法部門展開代號「滅魔」的執法行動，拘捕6男3女（21至64歲），當中包括7名香港人、一名澳門男子及一名內地女子，他們涉及在香港發生的「勒索」、「串謀勒索」、「非法禁錮」和「洗黑錢」案，以及在澳門發生的「為賭博的高利貸」及「勒索」等一系列有組織罪行。

還款金額高本金近一倍 調查人員表示，由2023年年杪起，有本港受害人在澳門賭博期間，在賭場內遭俗稱「疊碼仔」的博彩中介人搭訕，對方表示可以提供貸款。過程中，受害人被要求簽署借貸文件，以及提供一些個人資料。「疊碼仔」借出貸款後，會陪同受害人賭博，並在賭局中抽取贏錢金額約15%作為佣金，直至受害人輸光賭本。受害人其後被押返酒店或香港，期間有一澳門團夥的成員暗中監視受害人返港的過程，確保他沒有報案或逃脫。

當受害人返港後，香港的團夥成員便會在關口接觸受害人，押解他們返回住所，同時要求受害人提供一筆數萬元的保證金，否則便會限制受害人的人身自由。同時，香港團夥的成員會加大欠款，最誇張的個案，是還款金額較借款本金多出近一倍，事主欠債約200萬元，最後被要求償還近400萬元。另外，團夥成員會要求受害人在指定時間還款，否則便會作出滋擾。

同時調查發現，有部分受害人並沒有向本港或澳門執法部門報案，針對已報案的受害人，本港執法部門與澳門執法部門啟動合作聯絡機制，轉介其中一名受害人的案件予澳門執法部門跟進，至昨日採取跨境執法行動，分別搜查本港及澳門多個場所，並拘捕上述9人。

調查人員表示，今次行動已瓦解該個活躍港澳的非法放債及收債集團，其中澳門團夥負責放債，香港團夥則分成3個層次，包括主腦、滋擾受害人的行動組、以及戶口持有人或電話登記人，該些戶口及電話被用作收取受害人款項，以及用作電話滋擾。大部分被捕人士已被扣留調查，案件仍在調查，相信日後有更多人被捕。