扮財仔收數呃34萬 32人涉洗黑錢被捕

【本報訊】元朗區執法部門早前根據線報及經調查後，於本月15日至25日在全港多區展開代號「鋼網」的打擊借貸還款騙案行動，以分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」等拘捕11男21女（19歲至63歲），同時檢獲懷疑用以行騙的手機、一批銀行卡、點鈔機、屬於受害人的貸款申請表、以及約4萬元懷疑騙款。被捕人士懷疑與41宗騙案有關，總損失金額共約34萬元，單一最大損失約30萬元。

要求受害人存款入傀儡戶口 初步調查顯示，該詐騙集團以不法手段從財務中介公司取得受害人的個人資料及借貸紀錄，再用電話或通訊軟件聯絡受害人，催促還款或訛稱他們的款項仍未還清，要求受害人把款項轉帳至不屬於財務公司的銀行戶口，亦即傀儡戶口。受害人不虞有詐，按騙徒指示存入款項而蒙受損失。

人員表示，今次行動已瓦解一個活躍於本地的詐騙及洗黑錢集團，被捕人士包括一名主腦和4名骨幹成員，當中6人相信為傀儡戶口持有人，他們涉嫌曾提供自己的個人銀行戶口資料或受金錢利誘開設銀行戶口，供犯罪集團清洗黑錢，涉及犯罪得益共約1,000萬元。