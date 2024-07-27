年息150厘 大耳窿集團40人就逮

【本報訊】東九龍區執法部門，早前根據情報分析及調查後，於本周一至本周四（22日至25日），展開代號「白刃」的反非法收債行動，搗破一個非法高利貸集團及一間以不當手段追債的收數公司，檢獲數千名欠債人的個人資料。行動中，人員在全港多區拘捕32男8女（16歲至67歲），涉嫌「串謀無牌借貸」、「串謀以過高利率放債」、「串謀刑事毀壞」、「串謀刑事恐嚇」及「洗黑錢」。

被捕人士分別報稱文員、地盤工人、售貨員、保險經紀及無業，部分人疑有黑幫背景，當中包括多名集團骨幹成員。他們分別參與放高利貸、組織淋紅油等非法收數活動，以及處理放高利貸相關的犯罪得益，涉案金額超過3,000萬元。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於八月下旬向執法部門報到。

派「行動組」淋紅油恐嚇債仔 初步調查顯示，高利貸集團會以毋須審核、特快批核作招徠，利用電話推銷（Cold call）或手機短訊招攬客人，部分財困人士會因一時之便借貸，但所謂特快過數只是高利貸集團的幌子，實際上會扣起四分之一甚或三分之一的貸款作為行政費，連同本身需要繳付的利息，借貸人實際所付的利息遠高於法例所容許年利率48%上限，部分人被收取的利息更超過年利率150%。

此外，高利貸集團會透過有連繫的收數公司向無力還款的欠債人追債，收數公司起初用電話及收數信等合法方式追收欠款，之後追債行動一直升級，由電話滋擾慢慢提升至打恐嚇電話給欠債人及其家人，甚至派出「行動組」上門淋紅油，直到欠債人還款為止。

人員拘捕多個戶口持有人，當中有人本身長期欠債，在無力償還下，只能按指示開設傀儡戶口，供集團用作清洗犯罪得益。有關戶口過往共存入逾3,000萬元，並於短時間內轉走，明顯與戶口持有人的背景不符，屬於典型洗黑錢模式，黑錢經多重交易後，最後回到高利貸集團。