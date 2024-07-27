反黑工人蛇拘32男女 包括僱主

【本報訊】入境處於7月22日至25日一連4日，在全港多區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」和「曙光行動」及聯同執法部門執行的「冠軍行動」和「風沙行動」。行動中共拘捕19名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名逾期逗留人士。

其中5人持行街紙 反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了40個目標地點，包括裝修中單位、住宅大廈、餐廳及零售店，共拘捕11名懷疑非法勞工。被捕的懷疑非法勞工為9男兩女，年齡介乎19歲至45歲。當中5名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。另外，一名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。

在「冠軍行動」中，執法人員於東區及西區搜查了62個目標地點，共拘捕8名懷疑非法勞工、一名涉嫌聘用非法勞工的僱主及一名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為4男4女，年齡介乎20至52歲。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名29歲男子。被捕的逾期逗留人士為一名43歲女子。當中8名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主已交由入境處跟進。

另外，旺角區執法人員於本周四（25日）展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查區內多個地點。行動中，人員共拘捕一名持雙程證的內地男子、7名持雙程證的內地女子、兩名印尼籍男女及一名泰國籍女子，年齡介乎26歲至45歲，分別涉嫌「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪行。所有被捕人士已被帶走調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。