掃31侵權K歌派對房 檢值百萬器材18人落網

揭商廈裝遠端數據庫 串流技術作掩護 海關於本月起採取打擊侵權行動，突擊搜查多間派對房間及一間食肆，發現經營者涉嫌提供侵權卡拉OK歌曲予顧客，並且拘捕18人，包括涉案公司董事及東主等，行動中檢獲多套歌曲播放機，內有逾180萬首懷疑侵權歌曲。同時，海關首次發現不法分子不惜工本，在商廈設置遠端數據中心，利用串流技術提供侵權歌曲以掩人耳目。被捕人士中，其中兩人因違反《版權條例》已被落案起訴。

海關於本月2日至25日，展開代號「喜鵲」的大型反侵權行動，期間動員逾百人，搜查全港31間派對房間及一間火鍋店，檢獲39套載有懷疑侵權卡拉OK歌曲的播放機、4套載有懷疑侵權遊戲的遊戲機、一批影音設備及網絡器材，估計市值約110萬元。經初步點算後，涉案卡拉OK播放機載有逾180萬首懷疑侵權卡拉OK歌曲，主要涉及60年代至現時的流行歌曲。

行動中，海關首次揭發有派對房間涉嫌以串流技術提供侵權卡拉OK歌曲供顧客使用，其經營者亦涉嫌向顧客作出虛假說明。海關經初步調查後，以涉嫌違反《版權條例》及《商品說明條例》拘捕11男7女（23歲至49歲），當中7人為場地負責人，6人為涉案公司董事及5名店舖東主，當中一男一女因違反《版權條例》而被落案起訴，其餘人士則獲准保釋候查。

駁機頂盒 掃碼上網點歌 其中，海關於本周二（23日）突擊搜查4間位於銅鑼灣的派對房間，以及區內商廈一個由不法分子架設的數據中心。人員在數據中心發現5部載有侵權歌曲播放器及一批用作串流的網絡裝置。在海關電腦法證所人員協助下，人員在現場進行分析及搜證，發現4部卡拉OK播放器能夠以串流技術把侵權歌曲傳送至4間派對房間。據了解，該個數據中心無人看守，暫未發現背後涉及集團式營運。

海關指出，傳統派對房間會放置一部點歌機供顧客直接使用，而涉案派對房間的電視機接駁機頂盒，機頂盒內裝載串流影片的軟件。顧客只要使用手機掃描屏幕二維碼，便可以上網操控遠端的卡拉OK播放機，播放機再傳送卡拉OK歌曲至派對房間供顧客娛樂，情況有別於傳統模式。

無牌年半 涉違商品說明 另外，有不法分子在社交平台專頁或網頁上，宣稱他們擁有版權擁有人的特許或牌照，容許在業務過程中向顧客提供影音服務，合法觀賞串流平台提供的影音及影片。惟海關發現有關牌照已於一年半前失效，經營者涉嫌在提供服務時作出虛假商品說明。