穿約束衣掙扎咬舌 智障男裁死於不幸

【本報訊】身形略胖、患糖尿病的智障男病人，2020年因發燒入住東區醫院，住院期間被要求穿上約束衣。醫護人員替他穿衣時，他疑掙扎並咬到舌頭，死因庭早前展開研訊，死因裁判官昨裁定死者死於不幸，死因是在醫護人員為穿約束衣時，咬傷舌頭導致出血，阻塞呼吸道，最終肺炎及缺血性腦損傷。

是次死因研訊對象是梁皓，2020年8月26日，他獲安排入住東區尤德夫人那打素醫院，同月29日死亡，終年33歲。是次研訊在周一（22日）開始，不設陪審團，由死因裁判官周至偉審理。死者父母列席，醫院管理局有委派律師代表。

東區醫院提改善 官：切實可行 研訊時，死者父親指，院方沒有徵詢家屬同意便使用約束衣。女護士則供稱，8月28日凌晨，死者情緒不穩，醫護人員決定替死者穿安全背心，換衣物期間，死者劇烈掙扎，過程中發現死者手腳乏力，呼吸不順，嘴角有血。搶救期間，死者3度心臟停頓，終告不治。

事後，東區醫院曾撰寫報告，指出院方的改善措施，包括特別關注未能清楚表達自己的病人，更新使用約束裝備的指引，製作約束裝備提示卡，方便醫護向家屬講解。另容許在緊急情況下，家屬可陪同有特殊需要的病人，或安排進行視訊，以監督病人安全和協助溝通。

死因研訊前日結束，至昨日早上死因裁判官作裁斷，認為院方建議合適，切實可行，因此沒有其他建議，裁定死者於2020年8月28日凌晨1時15至1時41分，醫護人員為他穿約束衣時，咬傷舌頭導致出血，阻塞呼吸道，死因是肺炎及缺血性腦損傷，屬死於不幸。

散庭前，死因裁判官特意感謝各方協助，並向家屬致以深切慰問。案件編號：CCDI-756/2020