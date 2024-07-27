退休總督察涉呃OT津貼 時任上司稱遭誤導下批申請

【本報訊】已退休的警隊總督察葉春榮，2019年在職時，涉嫌於反修例風波期間使用虛假文件，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他否認一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件昨在沙田法院續審。警隊助理分區指揮官供稱，事發時段有大量超時工作津貼申請，她遂「特事特辦」審批。她形容自己是遭被告誤導下才批出申請。

「當時真誠相信被告逾時當值」 56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察，駐守沙田警區。沙田警區助理分區指揮官劉德儀（音譯）供稱，在被告的津貼申領紀錄中，部分她沒有給予指示要超時工作，事前亦沒有批許可。劉表示，「踏浪者行動」中，她每月要處理約2,000至3,000項逾時工作申領，故批核時只好「特事特辦」。

劉德儀坦言，被告作為總督察，應該清楚知道甚麼情況下可以申請津貼，況且被告本身也會為下屬批核津貼申請，因此，她當時真誠相信被告確有逾時當值，所以在確認收齊文件，及抽查部分紀錄後，便簽署批核，她形容自己可說是遭誤導。控方昨完成主問，由於需遷就辯方大狀及法庭日誌，法庭把案押後至10月9日續審，屆時劉德儀會接受辯方盤問，被告續准保釋。劉是本案最後一名控方證人。她作供完畢後，法庭會裁定表證是否成立。

被告被控於2019年8月7日與8月23日之間，向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者行動」有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者行動」有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。被告另被控於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述。案件編號：STCC 1716/2023