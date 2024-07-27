公務員4職系新一輪招聘 9月開展

【本報訊】政府昨日公布，將於本年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。投考者必須具備綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；綜合招聘考試能力傾向測試的合格成績；及《基本法及香港國安法》測試（學位或專業程度職系）的合格成績，方符合相關的入職條件。

綜合招聘考試 今起接受報名 當局表示，應徵者如尚未具備所需成績，可透過公務員事務局網頁的網上申請系統，報考是次綜合招聘考試的相關試卷及《基本法及香港國安法》測試，並取得所需成績，方會考慮聘用。

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試暫定於10月5日舉行，由今日至8月9日下午5時接受申請。有意應徵職位的人士必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考，郵寄、傳真或電郵方式遞交的申請將不獲處理。現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年或2026年畢業的學生，亦可申請上述職位及/或報考是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。

當局強調《基本法及香港國安法》測試的合格成績永久有效，申請人如持有合格成績，則毋須再一次參加是項考試。

為方便香港以外地區升學或居住的考生，暫定在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試，日期暫定於12月7日，申請時間待稍後公布。