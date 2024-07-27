「1+」機制 兩直腸癌標靶藥納名冊

【本報訊】早前經新藥審批「1+」機制評審後，獲准在香港註冊的兩款治療癌症新藥，已獲納入醫管局藥物名冊的專用藥物類別。醫院管理局昨日公布，該兩款用作治療轉移性結直腸癌的新藥為口服標靶藥，適用於傳統化療藥物無效或不適用的病人。在特定的臨床應用下獲處方該兩款藥物的病人，藥費會獲得大幅資助，即病人只需支付標準費用，預計每年約有300名病人受惠，涉及的藥費資助金額約1,200萬元。

醫管局總藥劑師崔俊明表示，機制生效後，成功在港註冊的藥物會增加，為醫生及病人提供更多治療選擇。醫管局亦會全面檢討入藥程序，縮短新藥物納入藥物名冊的時間，為患有嚴重或罕見疾病病人的治療帶來新希望的同時，亦大大減輕病人的經濟負擔。除上述兩款藥物外，醫管局正積極將第三款新註冊用作治療陣發性夜間血紅素尿症的藥物納入藥物名冊，預計在未來幾個月內可完成所需程序。

標準費用緩負擔 議員梁熙期望，未來有更多昂貴藥物納入名冊，令更多病人受惠，不會出現有人「有病冇錢醫」、「有藥冇人醫」情況。他指出，很多治療罕見疾病及癌症的相關藥物，例如標靶藥、生物製劑等，都十分昂貴，大部分患者皆難以負擔。就如今次納入藥物名冊的口服標靶藥，病人藥費本來數以萬計，但透過納入藥物名冊，就可以標準費用使用藥物。