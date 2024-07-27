深水埗社區客廳 贊助30會員遊北京

【本報訊】不少機構會趁暑假舉辦遊學團，讓學生增廣見聞。深水埗社區客廳在暑假舉行北京文化探索之旅，約30名深水埗社區客廳會員獲贊助參與，大部分表示今次是第一次乘搭飛機，心情十分興奮。在4日3夜的旅程中，各會員將參觀長城、故宮博物院、天安門廣場等景點，親身體驗當地文化，會員已於昨日啟程。

小學生興奮倒數旅程來臨

4日3夜的北京文化探索之旅，約有30名深水埗社區客廳會員參加。暑假後升小三的國棟與母親一同隨團，他表示，自己由星期一開始，每天倒數旅程的來臨，最想到天安門廣場參觀。國棟媽媽則期待到故宮博物院參觀，近距離欣賞故宮真貌及文物藏品。一眾會員將參觀故宮博物院、天安門廣場、長城等著名景點，又會到北京品嘗京菜等，親身體驗當地文化。大會亦為每名會員提供一本回顧手冊，讓他們記錄是次旅程的點滴，回港後與其他會員分享。