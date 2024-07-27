工會倡 沉浸文化體驗吸客 設10天有薪育兒假

【本報訊】有工會前日向政府提交施政報告建議，當中包括建議打造「非遺＋旅遊」品牌，為旅客提供免費一天深度遊；延長產假和侍產假日數，設立10天有薪育兒假；容許特定公務員可申請彈性工作包括4天工作安排；制訂停止輸入外勞路線圖等。

促北都拓大型非遺場館 議員林振昇建議政府推動非物質文化遺產產業發展，打造香港「非遺＋旅遊」的優質品牌，提供沉浸式文化體驗，滿足旅客需求。他建議政府可定期舉辦不同主題的大型非遺市集和工作坊，如安排旅客在非遺傳承人指導下，親身體驗製作點心或紮蒸籠等，並配合講解香港茶樓文化的歷史等；並建議在北部都會區選址設立大型「非遺文化場館」，場館內設工作室、旅遊區、體驗區和教學區，建立「產、學、研、玩、購」及培訓非遺傳承人功能於一身的非遺基地及景點園區。林又指，為落實「無處不旅遊」理念，本港應發掘更多元化的旅遊產品來吸引旅客，建議政府考慮資助本地旅行社舉辦一天深度遊，供旅客以抽獎方式免費報名參加，首批可先推出兩萬個名額。

至於延長產假和侍產假日數方面，他建議政府加強對在職父母的支援，將有薪產假由目前14星期延長至18星期，僱主因而產生的額外薪酬開支可繼續由「發還產假薪酬計劃」提供津貼，發還上限維持8萬元，以及將法定侍產假增加2至7日。他亦建議政府設立有薪育兒假制度，父母雙方在子女3歲前，每年各可享10天育兒假，由政府補貼僱主部分已支付的育兒假薪酬。

議員周小松則關注去年政府推出多項放寬外勞措施後，至今已批准輸入逾3萬多名外勞，不少工友開始憂慮大量外勞湧入會影響其就業機會。他指出，政府早前已表明輸入外勞僅為補充性政策及非長期措施，建議政府制訂停止輸入外勞路線圖，及早規劃釋放本地潛在勞動力及加強本地培訓，以減少依賴輸入外勞。

他又提及，現時不少人從事在數碼平台接單並按次計酬的外賣員和速遞員，他們雖然被視為「自僱人士」，但實際工作上並非完全自主自由，而是處處受到平台的演算法和內部制度的操控，但無法享有僱員的基本權益，建議政府建立由平台公司、平台工作者代表和政府代表組成的「三方工作小組」，商討保障平台工作者權益的事項，並研究立法保障平台工作者可享工傷補償、最低工資及強積金退休保障等基本權益。