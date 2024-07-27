過渡屋配套欠妥當 獨居老人焗返劏房

選址遠交通差租期短 基層需求錯置反添亂 過渡性房屋及簡約公屋配套不足，香港社區組織協會（社協）昨聯同一眾基層街坊前往立法會申訴，要求政府發展偏遠地區的簡約公屋項目時，加強就業、學童適應、交通配套及民生設施等支援。在簡約公屋落成後保留過渡性房屋項目，兩者並駕齊驅，同時放寬過渡性房屋八二比例、延長租住期，以配合告別劣質劏房政策，令劏房居民有安置支援及可以住至分配公屋。

截至止2024年3月底，本港一般公屋申請平均輪候時間由2022年同期的高位6.1年，逐步回落至5.7年。儘管達到「6年封頂」目標，但公屋供應頭輕尾重持續，預計輪候時間短期內會平穩徘徊或窄幅上落，基層仍會面對住屋困難。政府近年提出連串的中短期房屋新猷，落實推出約50,000伙過渡性房屋及簡約公屋單位應急。首批位於牛頭角彩興路及元朗攸壆路的簡約公屋，在優先處理階段錄得10,200宗申請，超額約1.3倍，反映項目能回應基層殷切的住屋需要。

根據統計處2021年資料，本港逾100,000個劏房住戶大多來自九龍，以油尖旺及深水埗區最為密集，佔超過48,000戶。然而，近一半的簡約公屋坐落於新界及擴展市區，大有機會出現職住錯配的情況。社協在2024年2月發布《基層對過渡性房屋及簡約公屋政策的意見調查》，訪問了345名基層，平均約70%受訪者關注簡約公屋的就業配對、交通及醫療網絡等。

其中，近70歲的獨居老人黃伯伯，原本住在深水埗的天台鐵皮屋，去年獲安排入住大埔汀角路的「樂善村」過渡性房屋，但僅居住4個月就因為配套不善，選擇退租返回深水埗劏房。他提到，自己曾因身體不舒服，卻需要花40分鐘前往大埔市中心買藥，對於獨居老人確實不便。加上黃伯伯由於沒有錢購買雪櫃，需要每天買餸，每日來回到大埔市中心需要將近兩小時。他深感生活時間成本過高，最終選擇退租，返回深水埗劏房。

轉校折騰學童 遷居數月恐再轉 另外，梁小姐一家5口原居住於7樓的天台屋，後來搬到荃灣劏房居住4年，前幾天入住長沙灣的過渡性房屋「喜信」。她指兒子對於獲批過渡性房屋表示興奮，但租約至明年3月即將到期，僅入住幾個月便要搬離，而此前兒子已因搬屋而轉校兩次，擔心兒子又需轉校，希望政府可以放寬過渡性房屋的期限。

社協指，房屋項目選址成基層最大考慮，現時「簡約公屋」選址未能完全回應需求，認為簡約公屋選址很少在市區；而要吸引家庭入住「簡約公屋」，大單位比例需提高，同時加強就業、平價民生商舖及醫療支援等。

倡加強簡屋支援 結合校網社區 他們建議當局應於選址偏遠的「簡約公屋」提供交通、就業、醫療、社區配套及學位校網等全方位支援，延長「過渡性房屋」租住年期，公屋編配配合轉區，以增加住屋穩定性，同時，「簡約公屋」與「過渡性房屋」應並駕齊驅，同時放寬申請資格，助告別劏房。