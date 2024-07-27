飲食業料奧運期間直播比賽增生意

【本報訊】巴黎奧運揭幕！由於時差關係，開幕禮在巴黎時間晚上7時30分，本港時間今日凌晨1時30分舉行。開幕式於塞納河上舉行，港府亦有購入巴黎奧運的播映權，市民可在電視免費收看。為吸引人流，不少酒吧餐廳計劃播放比賽直播，而餐飲聯業協會會長黃家和則指，奧運是一個良機，不少食肆也會推出優惠吸引顧客，甚或延長營業時間。

延長營業時間吸人流 黃家和表示，今次有不同電視台直播賽事，不少食肆也有安裝電視機，故可乘機推出優惠吸引顧客，尤其在深夜時分，相信市民或會相聚觀看賽事，不少食肆或會延長營業時間，以做多些生意。

由於主辦城市巴黎的時間比香港慢6小時，開幕禮在本港凌晨時間舉行。酒吧業協會主席錢雋永認為，酒吧通常凌晨時分最旺，預料奧運期間可增加兩至三成營業額。至於酒吧業界的生意會否在奧運熱潮過後回落，錢雋永則指，今年有過百項政府推出的盛事，有助帶動本港夜生活，酒吧業界也能從中得益，相信奧運結束後生意不會下跌太多。